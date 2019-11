© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L’attaccante del Livorno Davide Marsura ha parlato in occasione di un evento allo store del Livorno del momento della squadra e della voglia di risollevarsi dalle zone basse di classifica: “Stiamo attraversando una fase particolare della stagione, non riusciamo ad avere continuità e la classifica è preoccupante, ma questo gruppo è forte e sono certo che raggiungerà una salvezza tranquilla. Contro il Trapani sarà una vera battaglia, ma davanti al nostro pubblico cercheremo in tutti i modi di conquistare i 3 punti. Con mister Breda ho un ottimo rapporto, è una persona sincera e credo che sia uno dei migliori allenatori con cui abbia lavorato. Mi piace come si approccia alla squadra, dà consigli e chiede pareri, c’è un dialogo importante e questo non è da sottovalutare. Penso che sia la persona giusta e sono felice che sia rimasto. - conclude Marsura come riporta Il Telegrafo - Quest’anno la Serie B è ancora più equilibrata che in passato, bisogna stare sempre sul pezzo e giocarsela alla pari con tutte perché non ci sono squadra fuori categoria. Io credo che questa squadra sia molto forte, quando sono arrivato ho pensato che fosse da play off anche se ora che abbiamo 10 punti è dura dirlo”.