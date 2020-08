Monza, altro colpo in arrivo: Donati del Lecce è ad un passo

Altro colpo in arrivo per il Monza, che dopo aver centrato la promozione in Serie B è concentrato già in queste ore a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Ad un passo, infatti, c'è Giulio Donati, da dicembre al Lecce e pronto ad approdare nel club del presidente Berlusconi.