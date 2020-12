Monza, assente in campo ma presente sugli spalti: Balotelli all'"U-Power Stadium"

Assente in campo, non è ancora arrivato il momento della sua convocazione, ma presente sugli spalti.

In occasione di Monza-Ascoli, gara valida per la 14^ giornata del campionato di Serie B, e con un parziale che vede i brianzoli al momento in vantaggio, Mario Balotelli è presente all' "U-Power Stadium": l'attaccante è in tribuna, nello skybox con i difensori Filippo Scaglia e Gabriel Paletta e l'attaccante Mattia Finotto.