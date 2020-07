Monza, Bellusci sul futuro: "Vogliamo essere protagonisti e lottare per la A"

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto Giuseppe Bellusci, difensore del Monza neopromosso in B. Intanto che il campionato cadetto prosegue, i brianzoli hanno ripreso la preparazione, per cercare di colmare il gap fisico con le prossime avversarie a seguito del Covid, e da questo, con un'analisi poi più generale, è partito il classe '89: "Per noi sono giorni fondamentali per ritrovare quel ritmo e quella confidenza con il pallone che quattro mesi di allenamenti individuali a casa ti fanno perdere: possiamo prenderci il tempo necessario per lavorare con calma e impostare un lavoro più profondo. La società l’ha detto apertamente: vogliamo essere protagonisti e lottare per la A. La passione che sta mettendo Galliani per il Monza è uno stimolo enorme per la squadra. Il mio arrivo? Avevo tante richieste: la possibilità di giocare per Berlusconi e Galliani è un’esperienza unica per un giocatore. Così ho scommesso su di me: ho fatto un passo indietro per farne due avanti. Mi sento ancora giovane: ho la consapevolezza di poter dare ancora tanto da giocatore. Quindi ora penso solo a lottare per portare il Monza in A".