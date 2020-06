Monza, Brocchi: "Ho l'opportunità di fare una cosa che non è mai riuscita a nessuno"

Il tecnico del Monza Cristian Brocchi intervistato da Binario Sport è tornato sulla promozione in Serie B e della ripresa degli allenamenti nonostante il loro cammino in campionato sia finito: “Da troppo tempo non ci vediamo, non ci alleniamo e non facciamo quello che che ci piace. Abbiamo scelto di riprendere anche in virtù della Serie B perché stare ancora fermi avrebbe comportato problemi ai ragazzi e poi perché dobbiamo rimetterci al passo con le squadre che affronteremo l’anno prossimo. Durante la stagione ho sempre seguito la Serie B, credo che un allenatore debba sempre guardare le altre categorie, conoscere i giocatori e le squadre, vedere come giocano. - continua Brocchi – Sono venuto qui facendo una scelta ben precisa, ho voluto rischiare perché se avessi fallito questa stagione per me sarebbe stato difficile allenare ancora in futuro, ma avevo la certezza di potermi emozionare e così è stato. Sono entrato nella storia di questa società e adesso ho l'opportunità di fare una cosa che nessun altro è ancora riuscito a fare. Vieri nello staff? Non sa ancora cosa fare del suo futuro, ma di calcio ne capisce eccome anche se fare l’allenatore è faticoso e difficile e non fa per tutti. Lui però riesce in ogni cosa che fa. Vedremo”.