Monza, dall'Atalanta arriverà Bettella. Ma piacciono anche Traorè e Colley

vedi letture

Nella giornata di ieri l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha rivelato di aver chiuso con l’Atalanta per un giocatore in prestito nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttomonza.it il giocatore in questione sarebbe il difensore Davide Bettella in questa stagione in forza al Pescara. Oltre al classe ‘00 il club brianzolo sarebbe interessato anche ad altri due giovani atalantini come Amad Traorè ed Ebrima Colley.