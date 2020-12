Monza, Lamanna: "Vicenza avversario ostico, ma noi vogliamo continuare la scalata"

Il portiere del Monza Eugenio Lamanna ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della sfida contro il Vicenza, recupero della terza giornata in programma domani: “Abbiamo una possibilità concreta di continuare a scalare la classifica stiamo cercando di mantenere quanto fatto nelle ultime partite. Sarà una partita difficile contro una squadra che fa del gruppo e dell’aggressività una delle sue caratteristiche migliori, ma che ha anche tanta qualità. Viene da un ottimo risultato su un campo difficile, ma noi dobbiamo mantenere il nostro gioco e il nostro credo per ottenere un buon risultato. - conclude Lamanna parlando della difesa -Riteniamo importantissimo avere una difesa solida, ma ancora non abbiamo fatto nulla. Dobbiamo mantenere però questa mentalità qui che permette di difenderci a partire dagli attaccanti”.

Questi i convocati di mister Brocchi che dovrà fare a meno di Finotto e Gytkjaer in attacco:

Portieri: Lamanna, Sommariva, Di Gregorio

Difensori: Donati, Bellusci, Bettella, Scaglia, Paletta, Carlos Augusto, Sampirisi, Lepore, Pirola

Centrocampisti: Fossati, Boateng, Barberis, D'Errico, Frattesi, Barillà, Armellino, Colpani, Machin

Attaccanti: Maric, Mota, Marin,