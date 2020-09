Monza, non solo Boateng. Oggi vertice con la Dinamo Zagabria per Marin

Non solo Boateng, oggi impegnato nelle visite mediche, il Monza si prepara a piazzare un altro colpo di mercato. In prospettiva questa volta. Il club brianzolo infatti è molto vicino a chiudere con la Dinamo Zagabria per l’attaccante Antonio Marin, classe 2001, cercato anche dalla Sampdoria nelle scorse settimane. Nel pomeriggio di oggi i due club si incontreranno per parlare dell’arrivo dell’esterno sinistro in Italia in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di promozione in Serie A. Lo riferisce Sky Sport.