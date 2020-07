Monza, sessione mattutina: proseguono i lavori al centro sportivo di Monzello

Seduta mattutina per il Monza: la squadra biancorossa si è allenata al centro sportivo di Monzello dalle ore 9.30. Lavoro atletico e con il pallone, al termine dell'allenamento classica partitella in famiglia. Domani si torna di nuovo in campo dalle ore 17.30, per un'unica seduta pomeridiana.