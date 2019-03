© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo essersi messo in mostra in Serie B con la maglia dello Spezia David Okereke si sta prendendo anche la Nigeria. L’attaccante classe ‘97 ha bagnato infatti il suo esordio con la maglia dell’Under 23 africana con la rete del 4-0 sulla Libia che permette alle Super Eagles di qualificarsi per il terzo turno della Coppa d’Africa U23 dove, salvo imprevisti, sarà ancora fra i convocati, ma non solo. Come riporta Cittadellaspezia.it però per l’attaccante si apriranno le porte anche della nazionale maggiore visto che il ct Gernot Rohr, complice una serie di infortuni e rinunce, lo ha chiamato per l'amichevole con l'Egitto di questo pomeriggio.