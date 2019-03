Padova, Bonetto: "Per la salvezza il noi deve prevalere sull'io"

© foto di Andrea Rosito

Il vice presidente del Padova Edorado Bonetto intervistato dal Gazzettino ha parlato della bella vittoria sul campo dello Spezia che dà nuovo slancio alla corsa salvezza del club: “Già da un po' di tempo la squadra era in crescita come dimostrato contro il Brescia o nella ripresa col Crotone, ci mancava però qualcosa per acquisire autostima. Come ho sottolineato anche ai ragazzi lunedì scorso in spogliatoio, non cambierei nessuno di loro con giocatori di altre squadre perché a gennaio abbiamo formato una rosa che ha i valori per salvarsi. Cattiveria, voglia e convinzione però non si allenano, devono trovarle dentro di loro, nei momenti di difficoltà il noi deve prevalere sull’io perché sulla maglia lo scudo è più piccolo del loro nome, ma tutti devono essere pronti ad aiutarsi. Se lo facciamo, possiamo salvarci. In questo momento non è fondamentale giocare bene, conta essere efficaci. - continua Bonetto - Al termine della partita in spogliatoio non abbiamo festeggiato più di tanto, abbiamo vinto una partita importante e basta. Mi auguro che seguano altri successi, anche se non dobbiamo stilare tabelle. Ripeto, se lavoriamo da squadra e anche chi non gioca aiuta il compagno in allenamento, il Padova ha i valori per venire fuori da questa situazione. Bonazzoli? Non c’è dubbio che sia un giocatore importante, sta solo a lui fare il salto di qualità. Ha enormi potenzialità, e deve metterle a disposizione della squadra. A volte fare un sorriso in più farebbe bene sia a lui e sia al gruppo”.