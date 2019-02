© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Il vice presidente del Padova Edoardo Bonetto intervistato dal Gazzettino ha chiamato a raccolta i tifosi per spingere il club biancoscudato verso la salvezza a partire dallo scontro diretto casalingo contro il Foggia di sabato: “Abbiamo attuato questa promozione (gli abbonati possono comprare un biglietto al costo di un euro NdR) dato che sabato è una partita importante per il nostro cammino. Sappiamo che i tifosi del Foggia arriveranno numerosi, e vogliamo dare a più padovani la possibilità di venire allo stadio. Abbiamo fatto iniziative simili anche l’anno scorso, e la città ha risposto sempre presente. - continua Bonetto - Abbiamo bisogno del nostro pubblico e che sia il dodicesimo uomo in campo. Faremo altre promozioni nelle prossime partite casalinghe perché crediamo che la salvezza passi per l’Euganeo. Del resto a salvarsi non è solo la squadra e la società, ma tutta la città. Solo insieme si può raggiungere l’obiettivo”.