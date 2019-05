Padova, Centurioni: "A Benevento per cercare di fare risultato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Padova Matteo Centurioni ha parlato alla viglia della sfida contro il Benevento di domani: “Ho visto un mezzo sorriso in spogliatoio perché era da tanto che non si vinceva, c’è un minimo di gratificazione ma la situazione è comunque sempre più critica. Secondo me non è corretto dire che dobbiamo andare a vincere a tutti i costi, o meglio non è una condizione mentale che ti fa rendere al massimo. - continua Centurioni come riporta il sito del club veneto - Dobbiamo cercare il risultato con una prestazione importante, perché sarà una partita difficilissima in cui dovremo soffrire per 95 minuti. Più o meno giocheranno gli stessi di Lecce, al massimo farò uno-due cambi. Di solito ci siamo nascosti, oggi non lo faccio. Siamo abbastanza pochi, dobbiamo verificare la condizione di un paio di giocatori. Verranno via Lovato e Moro, saremo in 20 senza Ravanelli e Mbakogu che non hanno recuperato”.