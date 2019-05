© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella sua edizione locale, il Corriere del Veneto aggiorna la situazione in merito al progetto tecnico del Padova. Il nuovo socio di maggioranza, Joseph Oughourlian, cerca persone affidabili per un progetto che vedrà i biancoscudati intenzionati a tornare immediatamente in Serie B. Per il ruolo di ds c'è Sean Sogliano, che ha avuto i primi contatti con la nuova proprietà. Se si dovesse concretizzare questa strada, il candidato più credibile per il ruolo di allenatore potrebbe essere Mauro Zironelli, attuale allenatore della Juventus Under 23. Quanto all’organigramma societario, l’ipotesi più probabile è la seguente: Daniele Boscolo Meneguolo presidente, Alessandra Bianchi amministratore delegato, Fabio Pinelli vicepresidente.