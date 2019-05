Padova, spuntano Lupo e Rubino per il ruolo di dg. Smentito Cordoba

L’addio di Giorgio Zamuner con il Padova sembra essere ormai scontato con il club biancoscudato, che domani dovrebbe annunciare novità a livello societario, che sta già lavorando alla ricerca di un suo sostituto. Fra i papabili per la poltrona di direttore generale ci sarebbero Giuseppe Magalini, che però è molto vicino al LR Vicenza Virtus, Fabio Lupo e Raffaele Rubino. Quest’ultimo, reduce dall’esperienza al Trapani, potrebbe portare con se come allenatore proprio Vincenzo Italiano. Non trova invece conferme l’ipotesi Ivan Cordoba, ex difensore dell’Inter, che è in ottimi rapporti con Oughourlian attuale socio di minoranza del club.