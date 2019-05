Palermo, Albanese: "Facciamo finta di aver perso i play off"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Il presidente del Palermo Alessandro Albanese ha parlato della decisione della Corte Federale d’Appello che ha riportato in Serie B i rosanero dalle colonne de Il Giornale di Sicilia: “Facciamo finta di aver perso i play off. - esordisce Albanese con una battuta – Ora però possiamo lavorare per mettere le basi in vista della prossima stagione quando ce la metteremo tutta per tornare in Serie A. Abbiamo le idee chiare su cosa fare, in Serie C invece avremmo dovuto cambiare i nostri piani ed effettuare anche dei tagli”.