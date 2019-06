Palermo, Albanese: “Sereno per l'iscrizione al prossimo campionato"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Il presidente del Palermo Alessandro Albanese ha parlato a margine dell’assemblea dei soci del club rosanero dicendosi ottimista per l’iscrizione alla prossima Serie B che andrà completata entro il 24 giugno: “Abbiamo fatto un’assemblea estremamente serena e a breve arriverà il comunicato della società. Ci saranno tutti i dettagli che spiegheranno cosa ci siamo detti finora. - continua Albanese come riporta Mediagol.it - Da presidente mi sento di dire ai tifosi che entro giorno 21 giugno avremo contezza di tutto quello che serve per l’iscrizione al campionato.. Se non ci iscriveremo il 21 lo faremo il 24, sono sereno e lo capirete anche dal comunicato che dirameremo”.