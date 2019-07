© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Il nuovo Palermo di Mirri e Di Piazza si è subito messo all’opera per costruire la squadra in vista della prossima stagione a partire dalla scelta dell’allenatore. In pole, come riporta Gazzetta dello Sport, ci sarebbe Giovanni Bucaro che l’anno scorso ha guidato l’Avellino alla promozione in Serie C. dietro il palermitano ci sono i nomi di Francesco Di Gaetano e Cristiano Lucarelli, che in passato ha allenato Catania e Messina nell’isola.