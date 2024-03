Ufficiale Pescara, accettate le dimissioni di mister Bucaro. La nota del club abruzzese

vedi letture

La notizia era nell'aria da ieri sera e ora è arrivato anche il comunicato ufficiale: Bucaro non è più l'allenatore del Pescara: "La Delfino Pescara 1936 comunica di aver preso atto delle dimissioni di mister Giovanni Bucaro dalla carica di allenatore della prima squadra. - si legge nella nota - La società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto in questo periodo in BiancAzzurro e augura le migliori fortune professionali".

Ora il club abruzzese è chiamato a cercare un nuovo tecnico per il finale di stagione con i nomi di Delio Rossi, che però sembra orientato a declinare l'offerta, e Bepi Pillon in pole.