Palermo, Lucchesi: "Pronti a costruire la squadra del prossimo anno"

Assieme a Salvatore Tuttolomondo in casa Palermo ha preso la parola anche il dg Fabrizio Lucchesi. Ecco le parole riportate da GianlucaDiMarzio.com: "Siamo pronti a fare la squadra, questo weekend sono stato in contatto con Pasquale Marino. Stiamo cercando di portarci avanti con il lavoro, ma questa storia non ci aiuta. Abbiamo affrontato 90 problemi, uno in più non cambia. Sono stato in contatto con Marino, noi stiamo arginando questi problemi".