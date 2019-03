© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervista al Corriere dello Sport per l'attaccante del Palermo Stefano Moreo. Ecco uno stralcio delle sue parole in merito alla corsa per la Serie A: "Noi ci crediamo, il nostro organico è il più forte anche se alcune volte manca un po’ di concentrazione. Pericoli? Solo noi possiamo crearli, come l’anno scorso. Ma, oggi la squadra è compatta, abbiamo stretto un patto fra di noi, nessuno deve sbagliare! Una volta promossi voglio preparare il ritiro e sentirmi un calciatore di quella A che inseguo da bambino”.