Nella giornata di ieri si era parlato di un progetto di crowdfunding lanciata da Dario Mirri per aiutare il Palermo vista la difficile situazione societaria che sta attraversando il club rosanero. Un progetto che, secondo Palermotoday, vedeva il coinvolgimento di alcuni vip come il duo comico Ficarra e Picone e il regista-conduttore Pif. Quest'ultimo però in mattinata attraverso il proprio profilo social ha smentito le voci dicendo di non essere a conoscenza dell'iniziativa.