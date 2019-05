Palermo, S. Tuttolomondo: "Pronto un investimento da 30 milioni di euro"

Il rappresentante di Arkus Network, società proprietaria del Palermo, Salvatore Tuttolomondo ha parlato in conferenza stampa facendo il punto della situazione dopo che la Corte Federale d’Appello ha deciso che la squadra rosanero giocherà in Serie B anche nella prossima stagione: “Ieri abbiamo inoltrato alla Lega i documenti che attestano la nostra idoneità finanziaria e siamo in grado di fornire copia della PEC inviata. - esordisce Tuttolomondo come riporta Mediagol.it - Per quanto riguarda gli investimenti posso solo dire che abbiamo programmato 30 milioni di spesa. I primi 10 sono serviti in buona parte per per la compensazione dei debiti tributari gestionali, mentre 5,5 milioni sono i compensi e le retribuzioni dei calciatori. Il resto servirà per allestire una squadra competitiva e laddove non bastasse abbiamo avuto una manifestazione d’interesse da parte di imprenditori che hanno dichiarato l’impegno di altri 3 milioni. Lo avrebbero fatto anche in caso di Serie C e quindi dobbiamo fargli un plauso, comunque con i 30 milioni riusciremo a gestire ogni cosa magari con qualche sacrificio”.