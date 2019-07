Palermo, Tuttolomondo: "Abbiamo tirato fuori soldi veri"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Dalle colonne del Corriere dello Sport arrivano alcune parole di Salvatore Tuttolomondo, patron del Palermo, in merito alla esclusione del club rosanero dalla prossima Serie B: "Di fronte alla formalizzazione del diniego continueremo a persistere in ogni opportuna sede per ottenere legittimo riconoscimento delle nostre ragioni Abbiamo tirato fuori soldi veri e laddove non graditi passeremo la mano dietro rimborso dei denari fin qui corrisposti. Non ci lasceremo scippare il Palermo calcio".