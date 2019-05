Palermo, Tuttolomondo: "Arrivi per tutelare i diritti del club e della città"

© foto di Francesco Paolo Palazzo/TuttoPalermo.net

Torna a parlare Salvatore Tuttolomondo, nuovo patron del Palermo. Al centro delle attenzioni del dirigente alcune parole di Laura Giordani, moglie di Maurizio Zamparini, in difesa del coniuge arrivate nelle ultime ore: “Siamo solidali con le storie umane della famiglia Zamparini - si legge sul Corriere dello Sport -, ma quando vengono fatte affermazioni sul club e sulle vicende che non riguardano più la vecchia proprietà, bisogna prendere posizione perché altrimenti si continua a parlare di avvenimenti che non esistono più. La lettera aperta denota un chiaro e comprensibile stato di disagio. Ma abbiamo già attivato ogni forma di tutela per i diritti del club, della proprietà e della città“.