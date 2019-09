Andrija Balic quest'oggi si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore del Perugia. Il centrocampista croato, arrivato in prestito dall'Udinese, ha così parlato: “Con mister Oddo ho sempre giocato davanti alla difesa, quando è andato via ho giocato anche mezzala e trequartista. Posso giocare ovunque ma mi piace davanti la difesa perché ho più opportunità di gestire la palla. Quando mi sono sentito con il mister non abbiamo parlato di tattica, mi ha detto che mi voleva e che avremmo fatto una buona stagione. Io sono pronto, dipende tutto da me. Se mi alleno bene gioco, se non gioco è solo colpa mia. In Olanda ho recuperato dopo un infortunio, adesso mi sento bene”.