Perugia, Cosmi: "Reazione vera, è un punto importantissimo. Testa alla gara di Cosenza"

In svantaggio di due reti e rimonta nel finale di primo tempo per il Perugia che esce con un punto dall'Adriatico di Pescara. Questa l'analisi della sfida, riportata da CalcioGrifo, del tecnico Serse Cosmi. "È stata una classica partita di fine stagione se non fosse che c’erano in palio punti importantissimi. Abbiamo subito il gran gol di Galano e potevamo pareggiare subito con Carraro. Poi ci siamo disuniti ed è stato bravo Vicario. Però c’è stata una reazione vera, abbiamo pareggiato e c’era un rigore chiaro su Mazzocchi. Nella ripresa siamo andati anche vicini alla vittoria ma alla fine abbiamo dovuto fare i conti con le energie, è un punto importantissimo. Dobbiamo solo recuperare e pensare alla gara di Cosenza“.