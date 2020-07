Perugia, Cosmi: "Ultime sconfitte nascono anche da episodi molto discutibili"

Non è bastata al Perugia una prestazione generosa, tale da non dare a vedere l'inferiorità numerica sofferta nel finale di gara, per strappare punti ad un Pordenone determinato e cinico. Nel post partita, Serse Cosmi è tornato sulle situazioni che hanno messo in difficoltà i biancorossi, in particolare l'espulsione per proteste di Falzerano. Queste le parole del tecnico degli umbri, riportate da Tifogrifo.com:

"Una sconfitta pesantissima perché va a peggiorare un organico in vista della prossima partita, già oggi giocata in emergenza. Dovremo fare almeno sei-sette punti prima possibile per poterci tirare fuori da una situazione da cui speravamo, con i fatti, di essere venuti fuori.

Queste ultime sono due sconfitte che nascono anche da episodi e da situazioni molto discutibili, che ci vedono in questo momento svantaggiati e danneggiati, oltre che per degli errori nostri, anche comportamentali. Si fa fatica oggi a pensare ad una sconfitta, con i due legni colpiti e tante interruzioni di gioco, che ci riporta in una situazione allarmante di classifica".