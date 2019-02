© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vince il Perugia al 92' contro il Carpi. Decide una rete di Federico Melchiorri, ex della gara. A Dazn, a fine match, interviene proprio l'attaccante della squadra umbra. Queste le sue parole: "Sto bene fisicamente, non ho ancora i 90', ma sto meglio. Il Carpi ha giocato un'ottima gara, ci ha messo in difficoltà, ma i cambi hanno dato la svolta. Nesta, durante l'intervallo, ci ha spronato a far bene. La partita fino all'ultimo non è mai conclusa e l'abbiamo dimostrato. Obiettivi? Ogni gara è pesante, daremo tutto e cercheremo di fare più punti possibili".