Pescara, anche Da Cruz e Pierini per rinforzare l'attacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Il Centro non c’è solo Sottil nel mirino del Pescara per rinforzare la batteria di esterni d’attacco. Il club abruzzese ha messo altri due giocatori nel mirino: Alessio Da Cruz del Parma e Nicholas Pierini del Sassuolo, entrambi allo Spezia nell’ultima stagione. Per il ruolo di prima punta invece l’obiettivo è Federico Bonazzoli, tornato alla Sampdoria dopo l’esperienza al Padova sempre in Serie B.