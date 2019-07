Pescara, attacco alle punte. Tumminello il primo in arrivo

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

E' alla ricerca di un rinforzo offensivo il Pescara, che probabilmente inizierà a lavorare su questo primo reparto per potenziare la rosa che anche la prossima stagione giocherà il campionato di Serie B. A breve si potrebbero registrare i primi movimenti.

Non sarà Iemmello - Pietro Iemmello è il sogno di mezza Serie B, ma come ha dichiarato il Ds sannita Foggia a TMW , l'attaccante sarà ceduto solo dietro congrua offerta. E il Pescara da tempo aveva definito l'ex Sassuolo fuori budget.

I nomi in caldo - Sponda Benevento, piace anche Riccardo Improta, così come l'ex giallorosso Fabio Ceravolo, ora di proprietà del Parma come Matteo Brunori Sandri, che dopo l'ottima stagione con l'Arezzo potrebbe esser pronto al salto in B. Ci sono poi Gianluca Scamacca del Sassuolo, Luca Strizzolo della Cremonese e Federico Melchiorri del Perugia.

Vicino l'arrivo Tummiello - Sembra però essere quasi fatta per Marco Tumminello, classe '98 di proprietà dell'Atalanta. Il giovane calciatore è a ora il profilo più vicino al club.