Pescara, Balzano: "Col Crotone siamo stati arrendevoli. Momento di difficoltà evidente"

Ospite di Rete8 arrivano alcune dichiarazioni di Antonio Balzano, terzino del Pescara attualmente infortunato che punta al recupero prima del finale di stagipone: "Sappiamo che in un'annata calcistica ci possono essere dei momenti di alti e bassi - riporta PescaraSport24 -, soprattutto quest'anno dove ne abbiamo vinte consecutivamente e la stessa cosa anche con le sconfitte. Come dico sempre non bisogna abbattersi, essere positivi e guardare al futuro prossimo che sarà domenica dove ci aspetterà una partita difficile dove avremo l'occasione per uscirne fuori. Quasi pronto? Più o meno si, ci vorranno ancora un paio di settimane per rimettermi un po' in forma e vedere come reagirà il ginocchio, siamo agli sgoccioli. Questo è stato il mio primo infortunio serio dove è arrivato in un età un po' difficile. Non sono un tipo che molla facilmente, sto cercando di tornare perché anch'io ho voglia di dare di una mano alla squadra. Questo tipo di infortunio ti fa riflettere su tante cose, naturalmente fortifica anche caratterialmente perché attraversi un momento difficile, dove ancor di più impari che non bisogna mollare e che bisogna rimettersi il più presto possibile. Cosa succede a questa squadra? È un momento di difficoltà evidente. In questi momenti abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, sembra scontato dirlo ma è la realtà. Dobbiamo capire quali sono gli errori e cercare di non ripeterli più. Il grande errore della gara con il Crotone è stata l'arrendevolezza. Il calcio è fatto di vittorie e sconfitte, bisogna accettarlo anche se perdere in questo modo non è stato carino, c'è ne siamo resi conto. Purtroppo non si ha neanche una spiegazione a quello che accade in campo perché a volte è capitato di fare queste prestazioni. Si fa un esame di coscienza e capire che dobbiamo cambiare la marcia e metterci più amore per tutto quello che si fa. Naturalmente è l'atteggiamento che fa la differenza, sono sicuro che da domenica cambierà".