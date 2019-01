Pescara, Bellini ha convinto Pillon: sarà tesserato

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Santiago Bellini, già in prova al Pescara, ha convinto mister Bepi Pillon e verrà tesserato non appena arriverà il passaporto europeo, ovvero nella prossima settimana. Oltre all'uruguaiano, però, dovrebbe arrivare in biancazzurro anche un altro attaccante. Lunedì - scrive rete8.it - è in programma, a Roma, l’incontro decisivo tra Alessandro Rossi e la Lazio per il prolungamento del contratto e la successiva cessione in prestito al Delfino.