Pescara, Bocchetti: "Vogliamo trattenere Pucciarelli e Clemenza. Borrelli? Solo sondaggi"

Mentre in B si cerca ancora di capire se il campionato ripartirà o meno, in casa Pescara il ds Antonio Bocchetti ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al futuro dalle colonne de Il Messaggero: “Dovremo parlare con le società di appartenenza per cercare di trattenere i giocatori che non sono nostri - spiega il dirigenza in relazione ai calciatori attualmente in prestito -. Pucciarelli vorrei trattenerlo, un giocatore di Serie A che non merita questa categoria. Anche Clemenza è un giocatore che vogliamo trattenere. Tumminello? E’ stato sfortunato, ma le sue qualità sono indiscutibili”.

Spazio poi alle parole sul futuro della panchina e di Nicola Legrottaglie: “Ora ha il compito di portarci alla salvezza, poi penseremo al futuro”.

Infine arriva un aggiornamento in merito ai rumors attorno ai due talenti Borrelli e Bocic: “Solo sondaggi finora. Lo stop al campionato ha fermato tante operazioni”.