Pescara, cresce il toto-allenatore: spuntano anche i profili di Auteri e Montero

Non è esclusa la conferma di Gianluca Grassadonia, ma intorno al Pescara iniziano a farsi tanti nomi per il futuro della panchina, soprattutto in caso di addio del Ds Antonio Bocchetti.

Come riferisce il Corriere dello Sport, salgono le quotazioni di Gaetano Auteri, che lascerà quasi sicuramente Bari ed è anche nel mirino del Palermo, ma in ascesa c'è anche l’ipotesi Paolo Montero, ormai ex tecnico della Sambenedettese. Un nome, quello dell'ex Juventus, che prenderebbe ulteriore quota se il nuovo direttore sportivo diventasse Pietro Fusco.

Sembra invece tramontata la soluzione interna che portava a Pierluigi Iervese, tecnico della Primavera 2 del Delfino.