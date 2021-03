Pescara, il ds Bocchetti: "Atteggiamento inammissibile, fatto poco o nulla per vincere"

Il Direttore Sportivo del Pescara, Antonio Bocchetti, è intervenuto al termine della gara persa dagli abruzzesi contro il Vicenza che complica non poco la corsa alla salvezza. Queste le sue parole: "Venivamo da una sconfitta pesantissima contro l'Ascoli e avremmo dovuto giocare con un atteggiamento ben diverso, è inammissibile venire qui per fare una passeggiata. Praticamente non siamo scesi in campo nei primi venti minuti, lasciando totalmente l'iniziativa al Vicenza. Con il passare dei minuti siamo usciti dal guscio ma abbiamo fatto troppo poco per portare a casa una partita determinante come quella di oggi".

Vede una squadra rassegnata?

"I giocatori si allenano benissimo in settimana, ma in campo non riescono ad esprimere le loro qualità. Stiamo provando tante soluzioni diverse, quello che serve è un gruppo compatto e che creda in quello che si fa. I ragazzi non devono mollare".