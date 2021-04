Pescara, Bocchetti: "il mister ha avuto un malore, potevamo fare di più"

Le parole del ds del Pescara Bocchetti dopo l'1-1 contro il Brescia.

Il direttore sportivo del Pescara Antonio Bocchetti si presenta in conferenza stampa al posto del tecnico Grassadonia dopo la sfida pareggiata per 1-1 sul campo del Brescia. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Pescarasport24.it: “Grassadonia negli ultimi giorni ha avuto la febbre e oggi è svenuto in panchina. Ha perso conoscenza, ma ora sta bene e tornerà a Pescara con noi. Non pensiamo che sia Covid, ma un malore dovuto agli sbalzi di temperatura. Odgaard esterno? Il Brescia attacca molto e c’erano tanti metri da sfruttare, ma non ci siamo riusciti in molte occasioni. Potevamo fare meglio e per la classifica sono due punti persi, ma il risultato è giusto. Dobbiamo crederci di più nelle prossime partite e, se abbiamo un approccio diverso, possiamo fare tanti punti. La mia espulsione? Mi sono arrabbiato in occasione del malore del mister, mi aspettavo più sportività dalla panchina del Brescia”.