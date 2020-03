Pescara, Bojinov: "Tifosi stateci vicino. A Benevento per provare l'impresa"

vedi letture

Contro lo Spezia ieri sera è arrivato l’esordio con la maglia del Pescara di Valeri Bojinov. L’attaccante bulgaro ha parlato nel dopo gara della propria prestazione e di quella di squadra: “Non devo essere io a commentare come ho giocato, sto lavorando duro per aiutare il Pescara, una squadra che ha grandi potenzialità e che può togliersi diverse soddisfazioni. Purtroppo in questo momento ci gira male, basti vedere l’autorete che ha sbloccato la gara. - continua Bojinov - Ai tifosi dico di starci vicino, perché sono fondamentali per noi. Benevento sfida impossibile? Siamo stati gli unici a batterli in questa stagione, speriamo di riuscire nell’impresa nuovamente”