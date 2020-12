Pescara, Breda: "Cambi fondamentali per portare a casa la gara con l'Ascoli". I convocati

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa odierna, quella che precede il suo esordio sulla panchina del Pescara, il tecnico del Delfino Roberto Breda ha fatto il punto della situazione circa la rosa: "Ceter non ha sicuramente i 90 minuti, viene da un periodo particolare. O parte dall'inizio ma rischi di giocarti un cambio o lo metti dopo, vedremo... Maistro invece ha le caratteristiche che ci può far cambiare modulo, ha specifiche caratteristiche offensive ma ha fatto in maniera egregia anche la mezzala. E' un jolly. L'interesse di tutti è fare bene domani, se certe cose non le dico su moduli e interpreti è per tenermi un piccolo vantaggio nel non dire qualcosa. Nel calcio moderno fa enorme differenza il modulo, come i duelli individuali. I 5 cambi consentono di tenere alta l'intensità, domani sono convinto che anche i cambi sono fondamentali per portare a casa il risultato. Ripeto, per noi domani è il giorno zero".

Alcune assenze da fronteggiare, in tutte i riparti: in difesa è infatti out Masciangelo, a centrocampo lo squalificato Fernandes, mentre in avanti - al netto del rientro di Ceter - sono fuori sia Asencio che Riccardi.

Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI: Fiorillo, Alastra, Radaelli

DIFENSORI: Antei, Balzano, Bellanova, Bocchetti, Guth, Jaroszynski, Nzita, Scognamiglio, Ventola

CENTROCAMPISTI: Busellato, Crecco, Maistro, Memushaj, Omeonga, Valdifiori

ATTACCANTI: Bocic, Capone, Ceter, Di Grazia, Galano, Vokic.