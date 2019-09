© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al via, con il consueto anticipo del venerdì, la 6^ giornata del campionato di Serie B.

In campo questa sera Pescara e Crotone, con il match sbloccato da Benali. Propizio un cross basso dalla destra di Molina, che diventa poi una sponda di Simy all'indirizzo del numero 10 rossoblù che beffa Fiorillo con un diagonale: calabresi quindi avanti per 0-1.

Tra domani e lunedì, le altre nove gare.

Di seguito il programma completo della sesta giornata di Serie B:

ORA IN CAMPO (parziali)

Pescara-Crotone 0-1 (17' Benali)

SABATO 28 SETTEMBRE

Frosinone-Cosenza

Juve Stabia-Cittadella

Venezia-Pisa

Empoli-Perugia

DOMENICA 29 SETTEMBRE

Benevento-Entella

Chievo Verona-Pordenone

Spezia-Trapani

Livorno-Salernitana

LUNEDI' 30 SETTEMBRE

Cremonese-Ascoli