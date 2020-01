© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con la cessione di Cristiano Del Grosso, che dovrebbe scendere di categoria, il Pescara va alla caccia di un nuovo terzino sinistro che possa alternarsi con Masciangelo. In attesa del mercato il club abruzzese sta pensando di richiamare Edgar Elizalde dal Catanzaro, dove non ha trovato ampio spazio. L’uruguayano potrebbe restare in forza alla squadra di Legrottaglie se non dovesse essere trovato un altro calciatore in quel ruolo, se invece dovesse arrivare un terzino per il classe 2000 ci sarebbero due possibilità di prestito: la Cavese in Serie C e il Wanderers Montevideo in Uruguay.