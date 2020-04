Pescara, Fiorillo: "Per limitare i rischi si potrebbero giocare solo play off e play out"

Il portiere del Pescara Vincenzo Fiorillo intervistato dal Corriere dello Sport ha parlato della complicata situazione che sta vivendo il calcio e della possibilità di applicare i protocolli sanitari per ripartire: “Non so se tutte le squadre siano attrezzate per un ritiro di 40-50 giorni a rischio zero. In Serie A magari sì, ma in B si fa fatica e in C non se ne parla proprio. Poi non si gioca sempre in casa, per le trasferte bisogna andare negli alberghi, entrare in contatto con altre persone e la paura non è tanto per me, ma per mio figlio piccolo o mettere a rischio quei membri dello staff che non hanno più vent'anni. - continua Fiorillo – Potrebbe essere ragionevole concentrare tutto in un tempo limitato con la disputa dei soli play off e play out in base alla classifica attuale, anche se ci sarebbero degli scontenti, ma bisogna trovare la soluzione più indolore possibile”.