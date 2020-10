Pescara, Fiorillo: "Prima la salvezza poi delineeremo gli obiettivi stagionali"

vedi letture

A margine di un evento commerciale Vincenzo Fiorillo portiere e capitano del Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione del Delfino. "Secondo me è un Pescara giovane - si legge su PescaraSport24 -, con tanti giocatori di prospettiva e grandi qualità. Dovremmo partire a fari spenti, cercando in primis di raggiungere la salvezza e successivamente delineeremo gli obiettivi. Io punto fermo del Pescara? Dovrò dimostrarlo come ogni anno, è anche questo il bello della mia storia con il Pescara perché poi ogni anno, come giusto che sia, ho dovuto dimostrare di poterci stare e questo è il mio stimolo più grande".