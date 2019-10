© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Pescara José Machin ha analizzato in zona mista la sconfitta contro lo Spezia: "Purtroppo non abbiamo saputo portare a casa la vittoria, ci voleva perchè potevamo fare un passo in avanti. Pensiamo alla prossima dove dovremo far valere il fattore campo - evidenzia TuttoPescaracalcio.com -. Nel secondo tempo loro ci hanno schiacciati, non siamo riusciti ad alzarci e pressare alto e quando giochi cosi prima o poi prendi il gol. Dobbiamo prendere come esempio la partita di oggi per non ripetere gli stessi errori. Tutte le sconfitte devono preoccupare perchè giochiamo per vincere. Nessuno si aspettava che vincevamo ad Ascoli e ci siamo riusciti, nessuno si aspettava di vedere lo Spezia vincere oggi e invece ha vinto. Questo è il campionato di B".