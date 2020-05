Pescara, Memushaj: "Dobbiamo provare a riprendere anche sapendo che rischiamo"

vedi letture

Il centrocampista del Pescara Ledian Memushaj ha parlato della ripartenza della Serie B dalle colonne del Corriere dello Sport in edicola facendo il punto anche sulla preparazione ai tempi del Coronavirus: “Non è stato facile stare lontano dal calcio. Ora speriamo di ricominciare ad allenarci tutti insieme e poi a giocare e a finire il campionato. All’inizio forse non te ne accorgi molto, ma devo dire che con il passare dei giorni ho sentito davvero tanto la mancanza delle partite. Tutti i lavori hanno i loro problemi in questo momento e anche il nostro, ma dobbiamo provare a riprendere anche sapendo che c'è il rischio. - continua il calciatore soffermandosi sulla situazione in casa abruzzese – Credo che nell'ultimo periodo ci sia stata tanta sfortuna, l’ultimo mese era stato particolare con tanti giocatori fuori causa.Poi è subentrata anche un po’ di paura per quello che abbiamo iniziato ad ascoltare e come molti ricorderanno nella gara di Benevento scendemmo in campo all’inizio con le mascherine anche per lanciare un segnale”.