Pescara, non solo Matri per l’attacco. Spunta il nome di Da Cruz

© foto di Andrea Rosito

Secondo quanto riferito dall’edizione umbra de Il Messaggero non ci sarebbe solo Alessandro Matri, che sembra aver deciso di scendere di categoria, nel mirino del Pescara per rinforzare l’attacco. Il club abruzzese infatti avrebbe messo nel mirino anche Alessio Da Cruz in uscita dall’Ascoli dove ha rotto con la tifoseria e l’ambiente dopo il litigio di Trapani e che tornerà al Parma. Da Cruz era stato già cercato la scorsa estate e ora potrebbe esserci un ritorno di fiamma.