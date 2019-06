Pescara, Repetto: "Moncini difficile. Brugman via? Servono le offerte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giorgio Repetto, direttore dell’area tecnica del Pescara, ha parlato del prossimo mercato – dove lavorerà a stretto contatto con Bocchetti – facendo un punto su entrate ed uscite: “Moncini e Daniel Ciofani sono due giocatori che ci piacevano già a gennaio. Il primo però dopo 15 reti con il Cittadella è difficile da prendere anche perché potrebbe restare alla SPAL come terzo o quarto. Diciamo che siamo in coda per prenderlo. Per il secondo bisogna capire cosa vorrà fare il Frosinone dopo che in inverno lo aveva considerato incedibile. Di sicuro noi dobbiamo ringiovanire la rosa e fare un buon lavoro di scouting per creare uno zoccolo duro in ottica futura. - continua Repetto a margine della conferenza stampa di ieri – Per quanto riguarda Brugman devono arrivare delle richieste, non mi strappo certo i capelli per la sua cessione come non ho fatto dopo gli addii di Torreira, Politano, Ragusa e Melchiorri. Abbiamo sempre costruito buone squadre. Campagnaro? Non ho ancora parlato con lui, quando gioca fa ancora la differenza, ma non può garantire più di 10-12 partite l’anno. Sicuramente è una risorsa ma dobbiamo vedere cosa deciderà di fare anche lui”.