Pescara, Repetto: "Ricostruiremo l'attacco. Zauri? Ci fidiamo di lui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giorgio Repetto, direttore tecnico del Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport in vista del mercato che attende il Delfino: "Abbiamo già un’intelaiatura composta dagli estremi, cioè giocatori di grande esperienza e giovani di prospettiva, ora per fare sintesi bisogna tirare dentro quattro, cinque elementi di categoria dell’età giusta, 24/25 anni, e poi avremo completato il mosaico. Dove potrà arrivare il nuovo Pescara? Lo sai solo dopo. E credo che il Pescara dello scorso anno sia un esempio eloquente. Noi cercheremo di farla competitiva, però è difficile capire dove si può arrivare, peraltro così in anticipo. Il reparto che più rinnovato? Ovviamente l’attacco, che va ricostruito. Zauri in panchina? Cercavamo un tecnico giovane e in casa ne avevamo uno che ha già dimostrato di saperci mettere le mani. Ci fidiamo di lui".