Pescara, Sebastiani: "Rinnovi a fine anno, ora tutti dovranno dare il massimo in questo finale"

vedi letture

Intervistato da Rete8 il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha parlato a tutto tondo di ripartenza, stipendi e futuro: “L’altra sera ho visto Juve-Milan e il momento più emozionante è stato il minuto di raccoglimento e l’applauso per tutti coloro che hanno lavorato per noi e per il paese in un momento delicatissimo. Sono soddisfatto per la ripartenza, ma non a pieno perché giocare in uno stadio vuoto non credo sia il massimo. Quarantena? La sua abolizione è stata una grande vittoria della Federazione e del presidente Gravina, una pesona che nel calcio ha fatto tutto e che è quella giusta al posto giusto. Ora la Federazione, con l’approvazione delle varie Leghe, prolungherà le opzioni di riscatto e tutti i contratti fino al 31 agosto, data della fine del campionato, e a quel punto nessuno perderà nulla perché i ragazzi riceveranno gli stipendi dei rispettivi 24 mesi, al netto di quelli a cui che avranno rinunciato per le rispettive squadre, anche se non cambierà nulla solo che recupereranno i 2 mesi persi quando andranno in ferie. - continua Sebastiani – Ora ci attende un campionato nuovo perché non siamo mai stati così a lungo fermi e bisognerà capire cosa succederà. L’aspetto mentale sarà importante anche per capire come i ragazzi hanno affrontato questo periodo di paura, ma se si riuscirà a partire bene nelle prime due gare contro Juve Stabia e Pisa allora ci sarà una serenità diversa. Futuro? Ci sono molti giocatori che andranno in scadenza o smetteranno, ma abbiamo un zoccolo duro su cui costruire inserendo quelle pedine giovani e brave che pssono servirci. Bruno e Campagnaro smetteranno, Del Grosso è in scadenza e vedremo cosa deciderà. Tutti comunque sanno che fino a fine stagione non si parlerà di rinnovi e per questo devono essere motivati a dare il massimo in questi 40-50 giorni perché poi dopo parlerò con ognuno di loro”.