© foto di Federico Gaetano

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha parlato ai microfoni di LaQtv soffermandosi sul mercato e negando le voci di questi giorni sulla ricerca di un attaccante: “Non c’è nulla di vero, non abbiamo contattato nessuno e non stiamo parlando con nessuno, siamo contenti dei giocatori che abbiamo. Al mercato mancano 50 giorni e noi non stiamo facendo alcun ragionamento sui giocatori che ci vengono accostati. La Mantia, Tutino, Moncini? Nell’immaginario sono quelli che tutti vorrebbero, ma noi stiamo facendo un buon campionato con gente che in quel ruolo sta facendo bene visto che siamo il miglior attacco di Serie B. - conclude Sebastiani – C’è tempo per pensare ai rinforzi anche perché Melegoni è vicino al rientro. Chochev? Ci vuole più tempo, abbiamo previsto un suo inserimento in squadra per febbraio o al massimo marzo”.